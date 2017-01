Société Six week-ends de trois jours en 2017

1

Trois fériés tombaient un dimanche en 2016. En 2017, ça sera mieux, avec six week-ends de trois jours.

Un dimanche férié

Cette année, le 1er janvier tombait un dimanche. Ce sera le seul dimanche férié de l’année.

Cinq lundis fériés

En plus des traditionnels lundi de Pâques (le 17 avril) et lundi de Pentecôte (5 juin), les 1er mai et 8 mai tomberont également un lundi, tout comme Noël. Soit cinq lundis fériés donc cinq week-ends de trois jours.

Un vendredi

Le 14 juillet sera célébré un vendredi, soit un autre week-end de trois jours.

Deux ponts possibles

Outre l’habituel pont de l’ascension (jeudi 25 mai), les salariés pourront éventuellement profiter d’une pause de quatre jours avec le 15 août (Assomption) qui tombe un mardi.

Un mercredi et un samedi

La Toussaint marquera une pause en plein milieu de semaine (mercredi 1er novembre), avant le 10e férié de l’année, le samedi 11 novembre.

Effets sur l’économie

Cette bonne nouvelle pour les salariés n’est pas sans effet sur l’économie. « L'effet du calendrier sur la croissance du PIB serait négatif en 2017, de l'ordre de -0,14 point », explique l’Insee dans une note citée par Le Figaro.

Vacances

Parmi les évolutions dans le calendrier des vacances scolaires, notons un début des vacances estivales de plus en plus tardif le samedi 8 juillet (rentrée le lundi 4 septembre).

Les vacances de la Toussaint ne seront plus à cheval sur trois semaines comme en 2016, mais sur deux semaines complètes (du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre).