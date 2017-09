SNCF La virgule de Sablé fermée à cause d'une panne

0

Moins de trois mois après sa mise en route, la virgule de Sablé à la nouvelle ligne LGV est déjà à l'arrêt, suite à des incidents techniques.

La SNCF révèle dans un communiqué "qu'un dysfonctionnement électrique - mauvais contact entre un TER et la voie -" serait en cause.

Les cinq allers-retours quotidiens sur la virgule étant supprimés, une prise en charge des voyageurs était donc nécessaire.

" Les voyageurs pourront donc emprunter des trains Nantes / Angers / Sablé / Le Mans puis Le Mans / Laval / Rennes. "

Un allongement de parcours prévu entre 45 minutes et 1 h est prévu.

En revanche, les TGV ne sont pas concernés et circulent normalement.

Rappelons que la virgule est un raccordement à la ligne LVG Bretagne - Pays de la Loire. Elle permet de réaliser des liaisons entre Rennes et Nantes, via Sablé, en desservant notamment Laval et Angers et ainsi de réduire les temps de parcours.