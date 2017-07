Sécurité routière Au volant, de mauvaises habitudes demeurent

0

A l'heure des premiers grands départs en vacances, une étude IFOP réalisée en juin dernier pour la compagnie d’assurance MMA, montre que 86 % des Français vont se rendre sur leur lieu de vacances en voiture. La moitié des personnes concernées envisage de rouler sur plus de 500 kilomètres pour atteindre leur destination.

Pour s’assurer un bon voyage, les départs au petit matin sont privilégiés pour éviter l’encombrement des routes avec notamment 51 % des Français qui partent très tôt le matin.

Près de trois quart des Français admettent avoir déjà conduit plus de deux heures sans faire de pause et 39 % étaient déjà fatigués avant de partir. Le risque de somnolence est donc important : plus de six conducteurs sur dix ont déjà vécu un moment de somnolence au volant et 52 % ont déjà ressenti les effets de somnolence sur la route des vacances.

En plus de ces comportements à risque, certaines illusions demeurent pratiquées : 49 % des conducteurs pensent qu’ouvrir les fenêtres permet de lutter contre la somnolence et 27 % pensent qu’écouter de la musique à un niveau fort serait efficace.