Sciences Un Manceau associé au Prix Nobel de physique

0

Trois Américains, Rainer Weiss, 85 ans, Barry Barish, 81 ans, et Kip Thorne, 77 ans, ont reçu mardi le Nobel de physique pour avoir validé une incroyable prédiction d'Einstein : l'existence d'ondes gravitationnelles créées par les trous noirs, une révolution scientifique intervenue l'an dernier.

Un prix auquel est associée toute l'équipe des 1000 scientifiques qui ont travaillé sur cette détection, parmi lesquels le chercheur manceau Sébastien Biscans, 30 ans.

"Ray Weiss l'a bien précisé lors de la conférence de presse : ce prix Nobel, c'est la récompense du travail de tout une équipe", se réjouit le scientifique qui, après des études à l'Ensim et au Laboratoire d'Acoustique de l'Université du Mans (Laum), travaille depuis 2010 au MIT, aux Etats Unis tout en poursuivant une thèse avec le Laum. "Ce matin, on était tous levés aux aurores pour assister à l'attribution du Prix nobel de physique qui, avec le décalage horaire, avait lieu à 5h30. On est tous hyper contents, il n'y a pas beaucoup de travail qui va être effectué aujourd'hui !"

Cette récompense, "la plus connue du grand public", "c'est que du bonheur pour tout le monde. Depuis la première détection en septembre 2015, on vit une période euphorisante. Moi ça ne fait que huit ans que je travaille sur ce projet mais certains sont là depuis dix ans, vingt ans... et même 40 ans concernant Ray [Weiss]. C'est une gratification incroyable pour tous ceux qui y ont cru toutes ces années alors que rien n'aboutissait".

Depuis un an, l'équipe a eu "beaucoup de prix, beaucoup de reconnaissances" tout en continuant son travail autour des ondes gavitationnelles. "Cette découverte de l'existence des ondes gravitationnelles ouvre tout un panel de nouvelles connaissances et de nouvelles possibilités en astrophysique. Notre travail ne s'est pas arrêté avec la détection. Au contraire, il n'a fait que commencer".

Les ondes gravitationnelles

Une onde gravitationnelle, « c'est une déformation de l'espace-temps », expliquait Sébastien Biscans au "Maine Libre" en mars 2016. « Pour faire simple, on peut imaginer l'espace-temps, comme une grande toile sur laquelle on va poser des planètes, des étoiles, qui avec leur masse, vont déformer cette toile. Un peu comme une pâte à pizza sur laquelle on vient poser des ingrédients qui déforment la pâte. Si on imagine que l'espace est un étang, quand il y a des masses qui s'accélèrent très vite, ça va créer des petites vaguelettes comme si on jetait un caillou dans l'eau. L'onde gravitationnelle, c'est donc cette petite vaguelette qui se propage à la vitesse de la lumière, à la surface de l'espace-temps ». L'idée des ondes gravitationnelles a été émise pour la première fois dans la théorie de la relativité gravitationnelle faite par Einstein en 1916 et prouvée par l'équipe du MIT en septembre 2015.

Mathilde BELAUD