Savigné-sous-Le Lude En aôut, comptez un papillon rare

Le Conservatoire d'espaces naturels (CEN) des Pays de la Loire organise une action participative pour suivre l'Azuré des mouillères, un papillon rare, sur l'Espace naturel sensible de la Vallée des Cartes situé sur la commune de Savigné-sous-le-Lude.

Cette action participative se déroulera le vendredi 4 aout et le samedi 5 aout. L'objectif sera de dénombrer les œufs du papillon sur un maximum des parcelles gérées par le Conservatoire.

Située sur deux départements (la Sarthe et la Maine-et-Loire), la vallée des Cartes constitue l'un des espaces naturels les plus remarquables de la région Pays de la Loire. En effet, elle est composée de prairies tourbeuses semblables à celles que l'on peut rencontrer en région montagneuse et qui, de fait, accueillent une biodiversité remarquable.

Depuis 2014, le Conservatoire réalise un suivi précis sur l'un des papillons les plus rares des Pays de la Loire, l'Azuré des mouillères (Maculinea alcon alcon), qui bénéficie d'un plan national d'actions. Pour effectuer ce suivi, le Conservatoire fait appel à des bénévoles durant deux jours afin de pouvoir compter sur un maximum de parcelles les œufs de ce papillon qui sont pondus sur la Gentiane pneumonanthe, plante hôte indispensable au développement larvaire de l'espèce.

CEN, tél. 02-43-77-17-65.