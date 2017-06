Savigné-l'Evêque Accidentés sur l'A81 : « Vous nous avez sauvé la vie »

0

Dimanche 28 mai, la famille Briffault, de Savigné-l'Evêque, a été accidentée sur l'autoroute A81 près de la sortie Sablé, à cause de l'éclatement d'un pneu.

Sophie, la maman, raconte l'élan de solidarité qui s'est créé dès les premières secondes.

« Pendant les tonneaux, je me suis retournée vers mes enfants à l'arrière. J'ai en tête leurs visages, ce sont des fractions de seconde gravées dans ma mémoire. Mon mari et moi, on a cru qu'on allait mourir. »

« Le véhicule était couché sur le côté droit, celui de la grande porte latérale. On a vu à travers le pare-brise un premier monsieur qui s'approchait. Quand il a entendu parler, ça l'a rassuré. Il a vu qu'on était conscients et a fait sortir les enfants. D'autres personnes les ont mis en sécurité derrière le rail, deux dames leur ont donné de l'eau. Deux jeunes hommes ont enlevé la batterie de la voiture pour qu'elle ne prenne pas feu […] »

« Grâce à l'appel qu'on a lancé sur facebook, on a retrouvé au moins 14 personnes qui nous ont aidés. Tout le monde a été extraordinaire. On veut leur dire merci […] L'être humain est capable du pire, mais aussi du meilleur. Je suis en train d'écrire des cartes aux pompiers, aux gendarmes […] Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça fait de pouvoir remercier les gens. Je leur dis : vous êtes nos sauveurs, nos héros, on ne vous oubliera jamais ».

