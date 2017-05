0

Le syndicat de la propriété privée rurale de la Sarthe (SPPR72) tiendra son assemblée générale à la salle des fêtes de Cormes le samedi 20 mai prochain (9h30).

Cette année, c’est le dossier des éoliennes qui sera au menu.

Hugues du Rivau, président honoraire, estime qu’un travail doit être effectué dans le but de protéger les propriétaires. « La Sarthe étant un département » techniquement propice à l’éolien « comme l’ont montré certaines études » ; il y a actuellement beaucoup de démarchage commercial auprès des exploitants agricoles et auprès des propriétaires. Le président honoraire invite donc « à la plus grande prudence ».

