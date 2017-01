Sarthe Philippe Martin élu président de Haute Sarthe Alpes Mancelles

0

Ce mardi soir se réunissait pour la première fois le conseil de la nouvelle communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles, fusion du Pays Belmontais, des Portes Maine Normand et des Alpes Mancelles.

Les trois présidents de ces ex-communautés de communes, étaient tous les trois candidats à la présidence de la nouvelle entité.

Il aura fallu trois tours pour élire l'ex-président des Portes du Maine Normand avec 29 voix, contre 25 pour Philippe Rallu (ex-président des Alpes Mancelles), et un vote banc.

Le premier tour avait vu Philippe Martin avoir 18 voix, Philippe Rallu 21 voix, François Robin (ex-président du Pays Belmontais) 15 voix, et un vote blanc. Puis respectivement 18, 24, 12 voix, et un vote blanc au second tour. François Robin s'est désisté au troisième tour "pour un vote plus équitable".