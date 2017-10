Sarthe Une retraite menée à cent à l'heure

0

Depuis mai dernier, la plupart des centres socioculturels du département se sont regroupés au sein d'une fédération. Jeudi prochain, cette nouvelle structure organisera une première grande manifestation à Changé sur le thème « Rester jeune et bien vieillir. »

Une journée à laquelle Françoise Duez, 68 ans, participera.

Membre très active des Maisons pour tous de Coulaines, elle incarne parfaitement l'image de ces retraités qui ont sans cesse la bougeotte. « Je suis d'ailleurs plus occupée maintenant que lorsque je travaillais », confie celle qui durant 42 années a occupé un poste de caissière dans une grande surface.

Un emploi du temps qui a commencé à se charger il y a une dizaine d'années, lorsqu'elle a poussé les portes des Maisons pour tous.

Rapidement, Françoise Duez s'est sentie à sa place au sein de la structure, et de fil en aiguille, elle s'est mise à y passer de plus en plus de temps.

Plus d'informations dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce mercredi 4 octobre.

À lire également en version numérique