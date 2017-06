Sarthe Un répit en mai pour les nappes souterraines

0

La sécheresse hivernale avait mis en danger les cours d'eau sarthois. Les pluies de mai ont permis aux agriculteurs de moins irriguer, offrant du répit aux nappes souterraines. Mais la situation reste tendue.

L'hydrogéologue Gérard Rico, responsable du bureau de l'eau du conseil départemental, suit avec attention l'état des nappes souterraines sarthoises. Cet hiver, il pointait une sécheresse hivernale entraînant « une baisse continue des nappes, notamment les plus proches de la surface ».

Une situation qui s'est poursuivie au printemps. « En avril, on a beaucoup irrigué, ce qui a une incidence sur la hauteur des nappes. Dans l'Est sarthois, l'irrigation a fait tomber les courbes à des niveaux très bas. » Heureusement, « les pluies de mai (73 mm) ont arrangé un peu la situation des cultures et des sols ».

Un été chaud et sec aurait « des conséquences catastrophiques ». Mais, tempère Gérard Rico, « un fort orage, qui apporte 30 à 50 mm, permet d'arrêter l'irrigation du maïs pendant dix jours ».

