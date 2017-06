Sarthe Un poids lourd se renverse sur l'A11 : circulation coupée toute la nuit

0

Un poids lourd qui circulait sur l'autoroute A11 dans le sens Le Mans Angers a traversé le terre-plein central vers 23 h 55 vendredi soir. L'accident s'est produit entre les sorties Le Mans sud (n° 11) et Sablé-La Flèche (n° 10), sur la commune de Pirmil.

Le conducteur, qui a perdu le contrôle de son semi-remorque, n'est que légèrement blessé mais l'accident a entraîné une coupure de la circulation dans les deux sens pendant plus de six heures afin de permettre les interventions de dépannage et de nettoyage.

Le camion, qui transportait des colis de messagerie, était couché sur le flanc et son chargement s'est répandu sur toutes les voies.

Les équipes de Vinci Autoroutes ont été mobilisées pour sécuriser la zone de l'accident tandis que les pompiers et gendarmes intervenaient également.