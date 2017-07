Sarthe Un père parcourt une étape du Tour de France pour son enfant malade

0

Séraphin, 9 ans, souffre de l’exstrophie. C’est pour sensibiliser sur cette maladie orpheline que son père Thierry Levoyé va parcourir une étape du Tour de France avec ses amis du club de cyclotourisme de La Suze-sur-Sarthe.

Ils se sont inscrits à l’ASO Challenges qui propose une épreuve cyclosportive sur l’itinéraire de la 18e étape du Tour de France, entre Briançon et le col d’Izoard.

Séraphin est né avec une exstrophie, une malformation de l’appareil urinaire et génital qui touche six enfants par an en France.

Thierry Levoyé en profitera pour mettre en avant l’association APEx (accompagnement du patient exstrophique).

