Sarthe Un Manceau mort en Côte d'Ivoire : une autopsie envisagée rapidement

Un Manceau, Jacques Landemaine, 65 ans, est mort le 6 janvier dernier en Côte d'Ivoire. Depuis, son fils David cherche à savoir pourquoi et comment. Le corps sera rapatrié mardi prochain en vue d'une autopsie.

Depuis un mois, David Landemaine cherche à savoir de quoi son père est mort. Un véritable parcours du combattant et des doutes, de plus en plus pressants, sur les circonstances du décès.

Le 16 janvier, il a porté plainte contre X pour empoisonnement au commissariat du Mans.

La plainte a été, dans un premier temps, transmis au parquet du Mans mais « la personne décédée n'ayant pas de domicile dans la Sarthe, nous nous sommes dessaisis de la procédure au profit du parquet de Paris », explique le procureur Fabrice Bélargent. C'est donc depuis Paris qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès et vérifier les déclarations du fils.

Dans sa quête de vérité, David Landemaine s'est fait accompagner d'un avocat, Me Alain Ifrah, qui craint « une affaire crapuleuse ».

Après plusieurs semaines de galère, il espère enfin connaître la vérité.

Le corps de Jacques Landemaine sera rapatrié en France mardi prochain, puis il devrait être directement transféré à l'institut médico-légal de Paris, où une autopsie devrait être réalisée.

