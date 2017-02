Sarthe Un Manceau en lice pour une Victoire de la musique avec Radio Elvis

0

Ce vendredi soir, le Manceau Manu Ralambo sera sur le plateau de France 2. Il espère recevoir une Victoire de la musique dans la catégorie Album révélation de l'année avec le groupe dont il est guitariste et bassiste.

Ce vendredi soir, il sera peut-être le premier Sarthois à inscrire son nom au palmarès des lauréats des Victoires de la musique.

Avec le trio de « rock symboliste » Radio Elvis dont il est le guitariste et bassiste, Manu Ralambo, 39 ans, attend avec impatience le résultat de la catégorie Album révélation de l'année. De quoi pousser un peu plus loin la ferveur qui monte autour des deux Deux-Sévriens et du Sarthois.

« Nous sommes très contents, pour nous et pour notre label. Cette nomination est, en soi, une reconnaissance de la profession », se réjouit le Sarthois qui y voit aussi des opportunités.

Victoires de la musique, 20 h 55, sur France 2.

