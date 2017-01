Sarthe Un épisode de pollution inédit

0

L’alerte rouge à la pollution en particules fines est maintenue ce mercredi en Pays de la Loire, comme dans les deux tiers du pays.

L’épisode polluant qui persiste depuis vendredi dernier dans la moitié nord de l’Hexagone est sans précédent, selon les spécialistes. L’indice de dégradation de la qualité de l’air est mesuré à 9 (sur 10) dans la région depuis le début de la semaine, et il reste mauvais ce mercredi (7 en Sarthe).

« Le niveau d’alerte est prolongé mais on va vers une amélioration pour la fin de semaine », indique Marion Guiter, ingénieure d’étude à « Air Pays de la Loire », organisme agréé par le ministère de l’Ecologie.



Si le pic de pollution qui traverse le pays est bien réel, les mesures d’informations et de réglementations déclenchées sont aussi le résultat d’un abaissement relativement récent des seuils d’alerte (prononcé par décret ministériel en 2010 et entré en vigueur en 2012).

Car la prise de conscience des pouvoirs publics autour du problème s’est intensifiée.

« On n’avait pas encore eu pareil cas de figure depuis que ces nouvelles dispositions ont été instaurées. C’est pour ça que c’est la première fois notamment que la vitesse au volant est réduite de 20 km/h », explique la jeune ingénieure.

