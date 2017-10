Sarthe Trois premières immobilisations administratives de véhicules

0

Le préfet de la Sarthe avait annoncé la mise en application des immobilisations administratives de véhicules pour les infractions les plus graves et les délits (nos éditions du 29 septembre et du 1er octobre).

Les trois premières ont été décidées ce week-end et opérées par la gendarmerie.

Dimanche, elle a visé un automobiliste qui conduisait sous l'empire de l'alcool. Récidiviste, il a d'abord refusé de souffler dans l'éthylotest avant de se soumettre au contrôle quelques heures plus tard… et de présenter un taux encore positif.

Ce lundi, deux autres véhicules ont été immobilisés sur décision administrative. En cause : un excès de vitesse de plus de 50 km/h dans le premier cas et un défaut d'assurance (notamment) dans le deuxième.