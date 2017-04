Sarthe TER : pique-nique revendicatif en gare du Mans

0

Vendredi midi, en gare du Mans, le collectif des voyageurs de la ligne TER 21 organise un « pique-nique revendicatif » de 12h30 à 13h30. « Chacun apportera son casse-croûte », précise le collectif.

Ce collectif se mobilise contre le décalage et la suppression des horaires des trains entre Angers et Le Mans, à la suite du cadencement des TER qui sera mis en place le 2 juillet par la SNCF et la Région. Le 7 avril, ces voyageurs s'étaient déjà rassemblés au départ du TER de 17 h 22 vers Angers. « Un TER qui va disparaître alors qu'il est très régulièrement rempli », pointe le collectif.