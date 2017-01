Sarthe Tempête : deux écoles fermées

0

Le vent a soufflé fort jeudi soir, plongeant des villages du Nord-Sarthe dans le noir. Conséquences : des écoles et des commerces fermés, et des foyers contraints de faire appel au système D.

Les écoles de Saint-Vincent-des-Prés et Saint-Rémy-des-Monts sont restées porte close toute la journée de vendredi. « Il n'y avait pas de chauffage. Avec les températures froides, c'était compliqué de faire venir les enfants. En plus, on ne pouvait pas leur préparer de repas chauds. Il n'y avait même pas de lumière pour les accueillir à la garderie le matin », signale le maire de Saint-Vincent, Patrick Gosnet.

« Nous n'avions pas connu pareille coupure depuis la tempête de 1999 », précise le maire.

