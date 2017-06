Sarthe Sweet FM étend sa toile

0

En reprenant les fréquences, mais aussi l’équipe et les locaux de Plus FM dans le Loir-et-Cher, la radio basée au Mans voit sa zone de couverture grandir d’un département entier.

Créée à La Ferté-Bernard à l’époque des « radios libres », reprise trente ans plus tard par un trio de professionnels passionnés, Sweet FM n’a jamais cessé d’étendre sa couverture et de faire croître son audience.

La radio, basée au Mans et qui émet aujourd’hui dans toute la Sarthe ainsi que sur plusieurs bassins de vie dans l’Orne, la Mayenne et l’Eure-et-Loir, s’est vu autoriser par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à reprendre Plus FM, station implantée dans le Loir-et-Cher.

Cette reprise comprend le maintien des trois salariés qui composent l’effectif, dont deux journalistes.

Après rachat de Plus FM, le chiffre d’affaires de Sweet FM dépassera les 2 millions d’euros, pour un effectif total de 20 salariés.

A compter du 3 juillet, en passant de 11 à 17 émetteurs, Sweet FM s’écoutera dès lors à Blois, Montoire-sur-le-Loir, Lamotte-Beuvron, etc…

Dans le courant de l’été, Sweet FM va également se renforcer en Normandie avec l’ouverture d’une 18e fréquence, dans l’Eure, à Verneuil-sur-Avre.