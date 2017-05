Sarthe Suppressions de postes et de lits à l'hôpital psychiatrique

0

L'intersyndicale CGT, FO et Sud-Solidaires appelle le personnel de l'Etablissement public de santé mentale (EPSM) de la Sarthe à cesser le travail ce vendredi.

Un rassemblement est prévu sur le site d’Allonnes, à 13 h 45, à l’occasion de la tenue d'un comité technique d’établissement (CTE).

Ils dénoncent la suppression de sept postes de psychologues sur 24 au sein du pôle de psychiatrie infanto-juvénile, répartis sur tout le département. Des ruptures de CDD et deux licenciements sont évoqués.

« Cela laissera brutalement 768 enfants sans prise en charge dès le 1er août prochain et allongera de fait l'attente de plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous », indique l'intersyndicale dans un communiqué.

Autre mesure dénoncée : la fermeture de vingt lits d'hospitalisation complète, qui serait « effective le 15 juin », selon le même communiqué. Cela se ferait « sans création de service ambulatoire pour pallier cette réduction de l'offre de soins, avec une menace très forte pesant sur les postes des professionnels de tout l'établissement ».

En 2015, de nombreux postes avaient été supprimés au sein du même établissement, et des unités fermées. Les syndicats regrettent « les restrictions budgétaires et les plans d'économie menés depuis plusieurs années pour soi-disant réduire les déficits et qui détruisent progressivement la psychiatrie et l'hôpital public dans son ensemble ».

Ils déplorent « les très grosses dégradations des conditions de travail avec l'accroissement de la pénibilité ».