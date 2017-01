Sarthe Stéphane Le Foll reçoit une médaille prestigieuse

0

Le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll a reçu ce vendredi à Paris la médaille de l'Union internationale des sciences du sol (IUSS) pour avoir mis à l'agenda international la question de la séquestration du carbone des sols comme outil de lutte contre le réchauffement climatique.

La médaille a été exceptionnellement remise au ministre sarthois « pour son action et son engagement dans l'initiative 4 pour 1.000 », a indiqué Jean-François Soussana, chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), qui organisait vendredi un colloque sur le sujet.

Les scientifiques ont « voulu dire » au ministre français « leur gratitude » pour s'être fortement engagé afin de faire passer leurs propres convictions et leurs travaux de recherche dans le public en y associant un plan d'action international et un programme de recherches, a indiqué M. Soussana.

Stéphane Le Foll a imposé le principe de l'agroécologie et de la défense des sols devant plusieurs enceintes internationales, notamment au G20 en Chine, devant la fondation du prince Charles en Grande-Bretagne et lors de plusieurs déplacements, aux Etats-Unis et en Afrique notamment.

L'IUSS est une société savante internationale créée en 1924, dont le secrétariat est basé à Vienne en Autriche. Elle rassemble des scientifiques travaillant sur les sols, en lien avec les académies des sciences de différents pays.