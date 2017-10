Sarthe Sortir de prison, et après?

0

« Ça sent la liberté ! », sourit Luc (prénom d'emprunt) en poussant la porte de la maison d'arrêt, ce matin-là. Dans ses bras : ses vêtements dans un plastique et ses cours dans un carton.

Luc vient de purger la moitié de sa peine de dix mois ferme. L'autre moitié, il l'effectuera sous la forme d'un bracelet électronique.

Celui-ci sera installé par un surveillant au service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui raccompagne Luc chez lui : « Je vais installer le dispositif, délimiter le paramétrage du logement et déterminer à quelle heure il entre et sort de la maison. »

Six jours plus tard, nous retrouvons Luc à son domicile. « La priorité, c’est le boulot », énonce-t-il. « J’ai déjà des touches. Quelqu’un d’une agence d’intérim vient me voir demain pour faire mon inscription. »

