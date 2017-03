Sarthe Son parcours du combattant pour retrouver un travail

0

Benoît (1) souffre de troubles psychiques apparus après un burn-out il y a quelques années. Il s'est reconstruit peu à peu et veut travailler de nouveau.

Depuis un an, il cherche. Sans succès. Il témoigne de ses difficultés alors que s'ouvrent les 28e Semaines nationales d’information sur la santé mentale.

« J'ai envie de plein de choses, j'ai des projets. Je voudrais être indépendant financièrement, avoir mon appartement ».

Maintenant qu'il se sent mieux, Benoît souhaite retrouver un emploi. Pas une sinécure quand, comme lui, on souffre de troubles psychiques.

Ces troubles, des peurs phobiques de la foule, de conduire, de prendre les transports en commun, se sont manifestés à la suite d'un burn out il y a quelques années.

Depuis un an, ce trentenaire sarthois, reconnu travailleur handicapé, se démène auprès d'entreprises adaptées pour retrouver un emploi. Des démarches très fatigantes et stressantes pour lui et qui n'aboutissent pas.

