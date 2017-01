Sarthe Services à la personne : « La loi a compliqué les choses »

0

Le secteur des services à la personne fait face à de nombreuses évolutions. Pour les éclairer, le Sarthois Laurent Foucault-Giroux publie un livre en collaboration avec plusieurs experts.

Arrivé en Sarthe en 1994, Laurent Foucault-Giroux est un expert du secteur des services à domicile. Il a notamment travaillé dans une ADMR et créé sa propre structure d'aide à domicile.

Aujourd'hui enseignant en IUT et dirigeant d'une entreprise de conseil, il publie avec d'autres contributeurs un livre : « Services à la personne, les clés pour comprendre » (l'Harmattan), « un outil de référence mettant à disposition les textes législatifs et permettant de partager l'expérience dans le domaine du secteur social et médico-social. »

