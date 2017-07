Sarthe Série noire sur les routes : trois morts en deux jours

0

C’est une rare et dramatique série noire que vient de connaître le département de la Sarthe, avec quatre accidents graves de la circulation en deux jours.

Dimanche, c’est un scootériste qui s’était grièvement blessé à Maresché. Il est décédé après son transport au centre hospitalier d’Angers.

Ce lundi, trois accidents sont survenus en une demi-heure, autour de 18 heures : un conducteur a été tué et un autre grièvement blessé dans un choc frontal entre deux voitures sur la RD 323 à La Fontaine-Saint-Martin ; une femme est décédée au volant de sa voiture dans une collision impliquant également un camion et une camionnette à Chaufour-Notre-Dame faisant également un blessé grave ; à Saint-Longis, quatre véhicules étaient impliqués dans un accident faisant un blessé grave, qui a dû être héliporté à Caen.

Ces quatre accidents ont donc causé trois blessés grave et trois morts en deux jours, et portent à 30 le nombre de tués sur les routes du département depuis le début de l’année. Soit autant que sur la totalité de l’année 2015, et pas loin des 35 morts accidentels de toute l'année 2016. Il faut remonter à 2004 pour retrouver un tel niveau de mortalité routière.

Plus d'informations dans "Le Maine Libre" de ce mardi 11 juillet. Un journal à lire en version numérique en cliquant ici.