Sarthe Sécheresse : un léger mieux mais toujours des restrictions [Carte]

Le nouvel arrêté préfectoral place trois bassins en seuil d’alerte : La Vègre, la Veuve-Tusson et l’Orne saosnoise. Les deux premiers bassins étaient en alerte renforcée la semaine dernière.

Néanmoins, des mesures de restrictions subsistent pour les trois bassins en alerte.

Infographie Préfecture de la Sarthe

Il est interdit : de remplir les piscines (sauf chantier en cours), de laver les voitures (sauf en station), d’alimenter les fontaines publiques (pour les circuits ouverts, sauf spectacles d’eau), de remplir les plans d’eau (sauf activités commerciales).

Il est interdit entre 8 et 20 heures : de laver les voies, trottoirs, terrasses, façades, et d’arroser les pelouses, espaces verts, terrains de sports, golfs, potagers et parterres de fleurs.