Sarthe Sécheresse : nouvelles mesures de restriction [Carte]

Si les précipitations de la semaine dernière ont profité aux cours d’eau sarthois, le bassin de la Veuve -Tusson est en situation d’alerte et des mesures de restriction des usages de l’eau viennent d’être définies par un arrêté préfectoral.

Carte Préfecture de la Sarthe

Tous les usagers (particuliers, collectivités, agriculteurs…) doivent limiter l’usage de l’eau : arrosage des pelouses, des golfs et des jardins interdit entre 8 et 20 heures ; interdiction du lavage des voitures sauf en stations professionnelles ; limitation des volumes autorisés (limitation des prélèvements agricoles à 60 % des volumes autorisés sur les bassins en alerte).

Par ailleurs, les seuils de vigilance sont atteints sur quatre bassins-versants : la Vègre, les Deux Fonds, l’Orne Saosnoise et la Sarthe Amont. Il convient ici de réduire autant que possible tous les usages accessoires de l’eau (lavage des véhicules, remplissage des piscines, arrosage des gazons et espaces verts…). Des mesures de restriction et de limitation des usages de l’eau sur ces bassins pourront être prises ultérieurement, selon l’évolution de la situation hydrologique.