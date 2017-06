Sarthe Sécheresse : extension des restrictions d'eau

Du 1er au 28 juin, il n'a plu que 24,7 mm.

Malgré des pluies localisées ces trois derniers jours, le déficit de précipitation accroît la baisse des niveaux des cours d'eau dans le département.

Le 19 juin dernier, la préfecture de la Sarthe plaçait deux bassins versants en situation d'alerte. Ils sont désormais huit concernés par ce niveau d'alerte : Sarthe amont, Orne Saosnoise, Dué et Narais, Orne champenoise, Rhonne, Roule-Crotte, Deux-Fonds, Braye-Anille.

Un bassin est en situation d’alerte renforcée (Vègre) et un bassin est maintenant en situation de crise (Veuve-Tusson).

La restriction des usages de l’eau, définie par un arrêté préfectoral du 29 juin 2017, est donc mise en place sur ces bassins-versants, indique la Préfecture.

"Ces mesures concernent l’ensemble des usagers de l’eau (particuliers, collectivités, agriculteurs, …). Elles consistent en une limitation des conditions d’usage de l’eau (arrosage des pelouses, des golfs, et des jardins, interdit entre 8h et 20h ; interdiction du lavage des voitures sauf en stations professionnelles,…), une limitation des volumes autorisés (limitation des prélèvements agricoles à 60 % des volumes autorisés sur les bassins en alerte, à 40 % sur les bassins en alerte renforcée), et à une interdiction totale de prélèvements sur le bassin en crise (Veuve-Tusson).

Par ailleurs, les seuils de vigilance sont atteints sur cinq bassins-versants : Vaudelle- Merdereau-Orthe, Huisne, Gée, Loir, Aune. L’évolution rapide et à la baisse des débits appelle donc à une vigilance particulière, et il est demandé à chacun de réduire autant que possible tous les usages accessoires de l’eau (lavage des véhicules, remplissage des piscines, arrosage des gazons et espaces verts…)".