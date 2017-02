Sarthe Renforcement du réseau de professeurs remplaçants

0

Forte diminution du nombre d’élèves du premier degré (maternelle et élémentaire), augmentation des effectifs dans le second degré, essentiellement au lycée : c’est ainsi que se dessine la rentrée 2017.

Du côté des enseignants, 50 postes devraient être ouverts. « 20 postes vont être répartis dans les écoles maternelles et élémentaires et 30 dans le second degré, en collège et lycée. Il s’agit d’abord de renforcer le réseau de remplaçants », précise Jean-Marc Milville, le directeur d’académie.

