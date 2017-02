Sarthe Rémy est le seul apprenti cordonnier du département

1

Depuis octobre, Rémy Gautun, 15 ans, suit un apprentissage à la cordonnerie Verneau, avenue Jaurès.

Le jeune garçon vit à Cérans-Foulletourte et a commencé un apprentissage en CAP de cordonnerie en alternance au Campus des métiers de l’artisanat de Joué-lès-Tours en d’octobre 2016.

"J’aime le travail manuel et le contact clientèle. Mais ce qui me plaît encore plus c’est qu’on ne fait jamais la même chose. On travaille sur plein de supports différents", confie l’apprenti cordonnier, un métier qui se fait de plus en plus rare...

