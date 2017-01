Sarthe Recensement via internet : Le Mans en pointe

0

Lorsque l'agent recenseur se présente chez vous, vous pouvez faire le choix de répondre en ligne au questionnaire qu'il vous remet.

En Sarthe, la ville où le taux de recensement sur internet est le plus important, c'est Le Mans avec 50,5 %.

Le Mans a les statistiques les plus élevées pour les villes sarthoises de plus de 10 000 habitants et est dans la moyenne régionale.

« Le recensement en ligne est un gain de temps pour l'habitant puisqu'il n'a plus à fixer un deuxième rendez-vous avec l'agent recenseur pour rendre le questionnaire », précise-t-on à l'Insee.

Avec 743 982 habitants, les Pays de la Loire restent dynamiques malgré une baisse des naissances et un niveau élevé des décès.

Retrouvez notre dossier complet sur le recensement et les évolutions démographiques dans les Pays de la Loire dans notre édition du « Maine Libre » de ce jeudi 19 janvier. À retrouver également sur support numérique.