Sarthe Rassembler 100 tracteurs Renault pour les 100 ans de la marque

En 2018, le tracteur Renault fêtera ses 100 ans.

Eric Métivier, passionné de tracteur, l’Amicale des tracteurs Renault (ATR) et le club des loisirs de Laigné-Saint-Gervais souhaitent organiser une manifestation à l’occasion de cet anniversaire.

« Nous prévoyons cette manifestation à la fin des vacances estivales 2018. Notre but est de rassembler le plus de tracteurs Renault : au minimum 100 pour le côté symbolique mais si on les dépasse ce sera encore mieux. Ça s’adresse à tous les passionnés de Sarthe et de France. »



L’appel est lancé (appeler Eric Métivier au 06-08-41-87-22).