Sarthe Quatre conducteurs contrôlés positifs à l'alcoolémie ce week-end

Les gendarmes ont effectué de nombreux contrôles en Sarthe samedi et dimanche pour ce grand week-end de chassés-croisés sur les routes.

Quatre automobilistes, tous domiciliés en Sarthe, ont été contrôlés positifs à l’alcoolémie alors que le bilan de la sécurité routière est très mauvais cette année.

Samedi, un homme de 45 ans roulait avec plus d’1 gramme d’alcool par litre de sang à Montfort-le-Gesnois. Il a été placé en garde à vue et sera jugé le 5 décembre.

Le même jour, un homme de 60 ans qui a perdu le contrôle de son véhicule a été contrôlé à plus de 2 grammes à Saint-Cosme-en-Vairais. Egalement placé en garde à vue, il passera devant le tribunal le 21 décembre.

Dimanche, deux autres conducteurs, âgés de 21 et 24 ans, ont perdu le contrôle de leur véhicule et ont été accidentés, à Sargé et au Bailleul. Leur dépistage de l’alcool s’est révélé positif. Transportés tous les deux à l’hôpital pour des blessures légères, ils ont subi un prélèvement sanguin qui devra déterminer leur alcoolémie.

Par ailleurs, un automobiliste de 32 ans sera jugé le 17 octobre devant le tribunal. Samedi, il s’est fait contrôler au volant de sa voiture à La Ferté-Bernard alors qu’il était sous le coup d’une annulation de son permis de conduire.