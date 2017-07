Sarthe Les centres-bourgs évoluent pour sauver le commerce

0

Regrouper les commerçants près des axes routiers aux dépens du traditionnel centre-bourg, c'est la question que se posent plusieurs communes sarthoises. Leur objectif : sauver le commerce de proximité.

Lorsqu'Arnaud Martin s'est installé à La Chapelle-d'Aligné, il y a dix-sept ans, les vitrines étaient encore nombreuses. Aujourd'hui, « c'est plus calme ».

Ce coiffeur a donc eu l'idée d'un regroupement de commerçants au niveau du croisement de plusieurs axes routiers. Et plus près des lotissements. « Il y en a tellement que le centre-bourg n'est plus autour de l'église mais ici », estime l'artisan.

Ce projet s'inspire de ce qui a été fait à 12 km de là, à Villaines-sous-Malicorne. En 2009, la municipalité y a créé un bâtiment commercial de 550 m2. « Avant les commerces étaient un peu confidentiels, près de l'église. Là, on s'est rapproché de l'axe Malicorne-La Flèche », précise Laurent Hubert, maire de Villaines.

