Sarthe Primaire de la gauche : les réactions chez les élus

Marietta Karamanli, députée (PS)

« En tant que soutien de Manuel Valls, je ne suis pas déçue. Il a fait un très bon score sur la Sarthe et il reste encore un second tour. Ce sera l’occasion d’insister sur les éléments qui peuvent mobiliser la jeunesse, redonner un peu plus d’espoir aussi, mettre en avant son expérience et son savoir-faire. Je crois que les électeurs doivent agir en pensant à nos adversaires de demain : François Fillon et Marine Le Pen. Tout a été compliqué dans cette campagne. D’une part, pour Valls, elle a été courte car on attendait la candidature de François Hollande. Compliqués aussi les appels au boycott de la primaire, et enfin expliquer le bilan de ce mandat. »

Christophe Counil, maire adjoint du Mans, conseiller départemental

« Depuis le début de ce scrutin, il y avait un risque pour Manuel Valls puisqu’il est seul contre tous ! Malgré tout, il obtient un score satisfaisant. Personnellement, je le voyais plus en tête. Maintenant, il faut attendre dimanche prochain pour voir la suite. De toute façon, et quoi qu’il se passe, je m’apprête à soutenir le candidat socialiste. Mais il faut dire que la dynamique de campagne était du côté de Benoît Hamon. On le sentait, notamment en Sarthe. Je constate aussi qu’Arnaud Montebourg s’est planté. Il n’a pas été audible et s’est fait doubler par Hamon sur son fonds de commerce. »

Christophe Rouillon, maire de Coulaines, conseiller départemental

« Personnellement, dans mon bureau de vote à Coulaines, j’ai une satisfaction puisque Manuel Valls arrive en tête avec 38,8 % des votants. J’ai fait passer un discours de sérieux de vérité, axé sur la valeur travail. Des valeurs auxquels je crois et qui sont celles de Manuel Valls. Je pense que c’est cela qui va permettre demain de faire face à François Fillon et Marine Le Pen. Le second tour de la primaire s’annonce compliqué, mais ça, on s’y attendait. Maintenant, j’appelle les électeurs d’Arnaud Montebourg à se prononcer, non pas contre le bilan de François Hollande, mais par rapport à des options politiques. »