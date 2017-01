Sarthe Primaire à gauche : les soutiens sarthois à Arnaud Montebourg

0

Des militants socialistes sarthois ont annoncé ce jeudi leur soutien à la candidature de Arnaud Montebourg à la primaire de la gauche dimanche.

« Pour battre le candidat ultra libéral de la droite, nous avons besoin d'un candidat au cœur des gauches, qui rassemble la gauche sociale et du travail, la gauche des valeurs et de la République » est-il écrit dans un communiqué.

Parmi ces soutiens, rassemblés autour de Christophe Massé, conseiller municipal à Coulaines, mandataire d'Arnaud Montebourg pour la Sarthe, citons Anaïs Boutard membre de l'équipe nationale d'Arnaud Montebourg et déléguée régionale du MJS (Mouvement des jeunes socialistes) des Pays de la Loire, Carine Ménage, conseillère régionale et Guy Beauné, secrétaire fédéral aux entreprises.

Arnaud Montebourg est, selon eux, le candidat qui veut « instaurer une 6e République et rompre avec notre système politique archaïque, réarmer les territoires oubliés de la République par l'école et les Services Publics, changer l'Europe et protéger les Français des excès de la mondialisation »...