Sarthe Présidentielle : qui parraine les candidats ?

0

La quête aux 500 parrainages a toujours été difficile pour les candidats à la présidentielle hors des "gros" partis. Plus encore cette année peut-être avec la fin de l’anonymat.

Aux alentours du 23 février, les maires de Sarthe comme ceux des autres départements recevront les formulaires de parrainage pour l’élection présidentielle.

A eux de choisir à qui ira leur parrainage, à moins qu’ils ne choisissent l’abstention, choix fait par certains pour ne pas prendre de position politique, notamment dans des petites communes.

« Il y a plein d’élus qui ne veulent pas créer de débat politique au sein de leur conseil et préfèrent ne pas parrainer dans la mesure où c’est public », confirme Alexis Braud, adjoint au maire d’Allonnes et directeur de campagne de Yannick Jadot, candidat écologiste à l’élection présidentielle.

« Je pense que c’est important de le faire. Ce n’est pas un acte anodin », estime Frédéric Beauchef, maire (Les Républicains) de Mamers.

Outre les maires (36 000 en France), les maires délégués des communes associées, les maires d’arrondissements, les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux et départementaux, les présidents de communautés de communes, les membres du Parlement européen élus en France et des membres d’autres structures politiques (congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, assemblée territoriale de Wallis et Futuna, président de la Polynésie française, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie), sont à même de parrainer un candidat.

Soit environ 47 000 personnes.

