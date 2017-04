Sarthe Présidentielle : le cas de conscience de La France insoumise

1

Les électeurs sarthois qui ont apporté leur voix à Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle sont face à un dilemme pour le second tour : voter Emmanuel Macron pour contrer le Front national ou voter blanc.

Si beaucoup ont fait leur choix, d'autres, comme Eric Jamet, sont encore indécis.

Le coordinateur du Parti de gauche s’agace que les médias pointent du doigt son leader, qui n’a pas souhaité donner de consignes de vote pour le second tour. « On sait que cela ne marche plus. Mise à part celle de dire qu’aucune voix des Insoumis ne doit aller à Marine Le Pen, il ne doit pas y avoir d’injonction à voter quoi que ce soit ».

Selon lui, « ce n’est pas à Jean-Luc Mélenchon de se prononcer. Si Emmanuel Macron veut convaincre les Insoumis, il faut qu’il envoie des signaux forts en matières démocratique, écologique et sociale».

Eric Jamet insiste sur le fait qu’Emmanuel Macron « ne pourra pas attraper les voix des Insoumis avec le danger du Front National. On nous le dit depuis 20 ans, c’est trop facile », s’insurge-t-il. « S’il veut les voix de Jean-Luc Mélenchon, cela doit se traduire dans son programme ».

Retrouvez dans "Le Maine Libre" de ce jeudi 27 avril les réactions de nombreux élus sarthois.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone.