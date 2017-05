Sarthe Présidentielle : il n’est pas trop tard pour établir sa procuration

0

Foule inhabituelle ce mardi après-midi au commissariat de police du Mans. De nombreuses personnes sont venues effectuer leurs procurations pour le second tour de l’élection présidentielle, ce dimanche.

Pour les retardataires, il n’est pas trop tard mais il vaut mieux se dépêcher.

« Nous prenons les procurations jusqu’à samedi soir. Mais il nous faut ensuite les transmettre aux mairies concernées par la poste. Autant dire qu’il vaut mieux venir avant samedi », souligne-t-on au commissariat.

Il est possible d’établir une procuration au commissariat de police mais aussi au tribunal d’instance du domicile ou du lieu de travail du demandeur, ainsi qu’à la brigade de gendarmerie.

La personne qui souhaite donner procuration doit apporter une pièce d’identité à son nom et remplir un formulaire de procuration, sur lequel elle indique notamment les nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance du mandataire et du mandant.