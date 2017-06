Sarthe Pour libérer du stationnement, ces commerçants se gareront ailleurs

0

Pour faciliter le stationnement des clients et visiteurs, les commerçants du secteur du port à Malicorne-sur-Sarthe, se sont engagés à garer leur(s) véhicule(s) sur l'aire de stationnement devant le château.

« Si chacun fait un effort pour mettre son véhicule un peu plus loin, chaque visiteur pourra se garer au port et il est important que les visiteurs et les touristes puissent être bien accueillis. Le stationnement est essentiel pour la visite de notre village » soulignent les commerçants concernés.

Plus d'informations dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce mardi 6 juin

À lire également sur ordinateur, tablette et smartphone