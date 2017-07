Sarthe Pour leurs vacances, elles voyagent en commun

0

Pour aller plus vite, payer moins cher ou avoir de la compagnie, de nombreux vacanciers covoiturent.

C'est le cas de Cindy, une automobiliste de 27 ans. La jeune femme achève ses vacances à Alençon et repart chez elle, à Auch.

Ce samedi, elle a emmené jusqu'à Bordeaux Josette, Mancelle de 64 ans qui va voir son fils, et deux copines normande et sarthoise, Tiphaine et Marie-Azélie, 18 ans, en partance pour des vacances à Saint-Jean-de-Luz.

