Sarthe Pour Béatrice Pavy-Morançais, Fillon « reviendra »

Présidente de la fédération sarthoise Les Républicains, Béatrice Pavy-Morançais revient sur l'élimination de François Fillon au premier tour de la présidentielle. Pour elle, l'ancien Premier ministre reviendra.

« C'est une grosse déception », estime la maire de Montval-sur-Loir. « C'est difficile car François Fillon n'a pas été audible sur son programme. On a parlé de ses affaires et non de son projet et je le déplore. Il a dit être responsable de sa défaite et, quand on est une personne politique, il faut reconnaître ses erreurs. »

Même si le bon score de l'ancien Premier ministre en Sarthe « lui a fait chaud au cœur », la patronne de la droite sarthoise est « persuadée que cette élimination est l'issue d'un vote sanction par rapport aux affaires, aux erreurs et non au projet » qu'elle portera lors des législatives, en juin.

Ce sera sans François Fillon. Néanmoins, « c'est quelqu'un qui est trop engagé pour s'arrêter, je suis sûre qu'il va repartir ».

