Sarthe Pollution de l’air : des restrictions réglementaires à respecter

La persistance de niveaux élevés de particules fines conduit à la mise en place d’une procédure d’alerte ce lundi en Sarthe et pour tous les départements de la région.

La dégradation de qualité de l’air observée depuis plusieurs jours en région Pays de la Loire est liée aux conditions météorologiques en cours.

Par conséquent, plusieurs mesures sont appliquées pour cette journée de lundi.

Mesures réglementaires par arrêté préfectoral

- La vitesse maximale sur tout le réseau autoroutier et routier en 2X2 voies du département (rocades périphériques incluses) est abaissée de 20 km/h, sans descendre en dessous de 70 km/h : de 130 à 110 km/h, de 110 à 90 km/h et de 90 à 70 km/h.

- Tout brûlage à l’air libre est interdit, sauf pour motif de sécurité publique.

- Industrie/construction : les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) mettent en œuvre les dispositions prévues dans leur arrêté d’autorisation en cas d’alerte à la pollution ; sur les chantiers, des mesures de réduction des émissions de poussières (arrosage…) doivent être mises en œuvre.

Recommandations comportementales

- Évitez l’utilisation de la voiture en solo, privilégiez les transports en commun et le covoiturage. Pour les trajets courts, pensez à la marche à pied ou au vélo.

- Les entreprises et administrations sont invitées à adapter les horaires de travail pour faciliter ces pratiques. Le recours aux audio/visio-conférences et au télétravail est recommandé.

- Si vous prenez votre voiture, adoptez une conduite souple et modérez votre vitesse.

- Maîtrisez la température dans votre logement ou votre lieu de travail.

- Évitez l’utilisation, en chauffage d’agrément, des cheminées à foyers ouverts ou des poêles et inserts anciens.

- Respectez l’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts, apportez-les en déchetteries.

Recommandations sanitaires

- Limitez les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions) en plein air ou à l’intérieur.

- En cas de gêne respiratoire ou cardiaque (par ex : essoufflement, sifflements, palpitations), prenez conseil auprès de votre médecin.

- Pour les personnes sensibles (diabétiques, immunodéprimées, souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux) et vulnérables (femmes enceintes, nourrissons, enfants de moins de 5 ans, personnes de plus de 65 ans, sujets asthmatiques, souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires), reportez les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), en plein air ou à l’intérieur, jusqu’à la fin de l’épisode de pollution.

- Évitez les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords aux périodes de pointe.

- En cas de gêne respiratoire ou cardiaque (par ex : essoufflement, sifflements, palpitations) : consultez votre médecin et/ou prenez conseil pour savoir si votre traitement médical est adapté, et privilégiez des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d’effort.