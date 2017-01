Sarthe Pollution aux poussières fines : le seuil dépassé ce vendredi

0

La Sarthe et la région Pays de la Loire connaissent ce vendredi et ce samedi un épisode de pollution aux particules fines, avec des concentrations qui dépassent le seuil d’information, liées à la baisse des températures et l'augmentation d'utilisation des systèmes de chauffage.



Pour la journée de ce vendredi, Air Pays de la Loire recommande de :

- Eviter l'utilisation de la voiture en solo. Privilégiez les transports en commun et le covoiturage. Pour les trajets courts, pensez à la marche à pied ou au vélo. Les entreprises et administrations sont invitées à adapter les horaires de travail pour faciliter ces pratiques. Le recours aux audio/visio-conférences et au télétravail est recommandé.

- Si vous prenez votre voiture, adoptez une conduite souple et modérez votre vitesse.

- Maîtrisez la température dans votre logement ou votre lieu de travail.

- Evitez l’utilisation, en chauffage d’agrément, des cheminées à foyers ouverts ou des poêles et inserts anciens.

- Respectez l’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts, apportez-les en déchetteries.



Pour les personnes sensibles et vulnérables :

- Limitez les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), en plein air ou à l’intérieur.

- Limitez les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords aux périodes de pointe.

- En cas de symptômes ou d’inquiétude, prenez conseil auprès de votre médecin.

- Si vous sentez que vos symptômes sont moins gênants quand vous restez à l’intérieur, privilégiez des sorties plus brèves que d’habitude.