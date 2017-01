Sarthe Pollution aux particules fines : vigilance recommandée tout le week-end

0

La Sarthe et la région Pays de la Loire connaissent depuis ce vendredi un épisode de pollution aux particules fines. Le niveau de vigilance est maintenu au moins jusqu'à la fin du week-end.

Les conditions météorologiques sèches et froides favorisent l'émissions de polluants, en particulier de particules fines, par un recours accru au chauffage.

« Air Pays de la Loire » observe une dégradation de la qualité de l’air sur l’ensemble de la région depuis plusieurs jours, dégradation qui devrait se poursuivre au début de la semaine prochaine.

Cette dégradation est à l’origine du déclenchement d'une procédure de vigilance pour dépassement du seuil d'information et de recommandation depuis ce vendredi 20 janvier.

Cette procédure est maintenue, sur l’ensemble de la région Pays de la Loire, pour le samedi 21 janvier et le dimanche 22 janvier.

La préfecture de la Sarthe livre quelques recommandations comportementales et sanitaires, comme le fait de privilégier les transports en commun, le covoiturage et le vélo pour les courts déplacements.

« Maîtrisez la température dans votre logement ou votre lieu de travail, évitez l’utilisation, en chauffage d’agrément, des cheminées à foyers ouverts ou des poêles et inserts anciens, limitez les activités physiques et sportives intenses en plein air ou à l’intérieur […] est-il notamment préconisé dans le communiqué de la préfecture. En cas de symptômes ou d’inquiétude, prenez conseil auprès de votre médecin. Si vous sentez que vos symptômes sont moins gênants quand vous restez à l’intérieur, privilégiez des sorties plus brèves que d’habitude. »