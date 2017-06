Sarthe Plusieurs incendies en cours, circulation des trains perturbée

0

Les pompiers interviennent ce lundi après-midi sur trois incendies.

A Boëssé-le-Sec (commune non loin de Tuffé) le feu a pris dans des champs de blé et d’orge sur une surface de cinq hectares au lieu-dit « les Chalonges ». Selon les gendarmes, l'incendie aurait été provoqué par des étincelles provenant d'une ligne électrique haute tension.

A Mézeray (commune à côté de Malicorne), au lieu-dit Le Gasseau, un feu de chaume a parcouru un hectare et demi. Selon les gendarmes, le feu aurait débuté lors du fauchage du champ.

A Pincé (commune située entre Sablé et Précigné), un champ de blé est en feu (2 hectares) au lieu-dit Les Thuaudières. Le champ se situant à proximité d’une ligne de chemin de fer, la circulation des TER et TGV est perturbée.

Selon la SNCF, l'incendie de Pincé a nécessité une coupure électrique de la ligne entre Sablé et Noyen. En conséquence, un TGV et un TER sont bloqués sur les voies, et un TER et un TGV sont bloqués dans des gares. La SNCF fait le nécessaire pour que les passagers soient ravitaillés en eau. Les autres trains sont détournés par Rennes ou Saint-Pierre-des-Corps.

En soirée, deux trains bloqués ont pu traverser la zone, qui a ensuite de nouveau été coupée.

Selon la SNCF, la circulation des trains avait repris dans les deux sens à 19h15.

La perturbation concerne aussi la ligne Le Mans - Alençon : un TER a été supprimé, le contrôleur qui devait monter à bord étant bloqué dans un autre train à cause de l'incendie de Pincé.

En tout, 27 véhicules sont intervenus sur ces trois sinistres.