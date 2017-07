Sarthe Plusieurs incendies dont un champ de 9 hectares à Neuvillalais

0

Ce lundi après-midi, les pompiers interviennent ou sont intervenus sur plusieurs incendies.

Le plus important se situe à Neuvillalais, au lieu-dit Vignole. Une presse a pris feu et les flammes se sont propagées à neuf hectares de champ de blé coupé. Cet incendie a nécessité l’intervention de nombreux pompiers venant des centres de secours de Beaumont-sur-Sarthe, Conlie, Fresnay-sur-Sarthe, Souligné-sous-Ballon, et Le Mans.

Les autres incendies sont de moindre importance : 200 m² de sous-bois en milieu résineux à Aillières-Beauvoir au lieu-dit La Carrière ; 500 m2 de futaie de sapins au Mans boulevard René-Cassin ; 1 500 m2 de champ de blé à Ruaudin aux Hunaudières ; 2 000 et 1 500 m2 d’herbes sèches à Voivres-Lès-Le Mans au lieu-dit Les Courtrus.