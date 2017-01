Sarthe Plan Grand froid : 59 personnes hébergées

0

En raison de la période de grand froid, la préfecture de la Sarthe a ouvert des places supplémentaires pour accueillir les sans domicile fixe et les personnes fragiles.

Les vingt lits de la salle Royal au Mans qui a été ouverte lundi soir complètent les 59 places ouvertes en continu pendant l’hiver.

Au total, durant la nuit de lundi à mardi, 59 personnes ont ainsi pu être hébergées grâce à ces dispositifs : 36 au local Nogues, sept à la salle René-Clair, sept à la salle Roya, neuf dans des hébergements hors Le Mans Métropole.

La préfète de la Sarthe, souligne « l’action des services de secours et des associations qui sont plus que jamais mobilisés pour apporter accueil, aide et réconfort aux personnes les plus démunis ».