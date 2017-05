Sarthe Pédopsychiatrie : "L'égalité d'accès aux soins est remise en question"

0

Le pôle de psychiatrie pour enfants est dans le viseur de la direction de l'Etablissement public de santé mentale de la Sarthe. L'attaque est forte : plus d'un quart des postes de psychologue (7 sur 24,5) sont menacés.

"L'annonce a été très brutale. On ne s'y attendait pas et l'incompréhension est forte", souligne le Dr Marianne Piron-Prunier, pédopsychiatre et chef du pôle.

Conséquence : 768 enfants vont se retrouver sans prise en charge à partir du 1er août.

"Les psychologues qui restent ne pourront pas tout absorber. Nous sommes déjà à flux tendu. Nous n'imaginons pas fonctionner avec moins."

L’intersyndicale CGT, FO et Sud-Solidaires a déposé un préavis de grève illimitée qui démarrait mercredi soir à 20 h 45.

Un rendez-vous a été obtenu avec le préfet mardi 16 mai. À cette occasion, l’intersyndicale appellera à la mobilisation du personnel et de la population à 16 heures devant la préfecture.

Par ailleurs, une pétition en ligne est accessible à tous sur le site change.org. Son nom : « Sauvons la psychiatrie de la folie ! ».

Plus d'informations dans "Le Maine Libre" daté de ce jeudi 11 mai.