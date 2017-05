Sarthe Opéré après un gros crash, Sébastien Bourdais se "sent assez bien"

Samedi, lors des 500 miles d'Indianapolis, Sébastien Bourdais a été victime d'un grave accident.

Souffrant de multiples fractures du bassin et de la hanche droite, le pilote Manceau d'IndyCar a été opéré samedi soir en urgence et est hospitalisé à l'Indiana University Health Methodist Hospital.

Le Manceau s'est exprimé dans un communiqué :

"Je veux remercier tout le monde pour le soutien et les messages. Plusieurs pilotes sont déjà venus me rendre visite. Ca va prendre du temps, mais je me sens assez bien depuis l'opération chirurgicale. Je serai de retour à un moment donné. Seulement, je ne sais pas encore quand".